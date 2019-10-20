تستمر 5 أيام.. تقلبات جوية على 12 منطقة في المملكة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بيانا توقعت فيه أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت المقبل.

وذكرت الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار على بعض المناطق، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية (متوسطة في مجملها) تصحب برياح نشطة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س أو أكثر، قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتفاوت درجات الحرارة على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة الجوية.

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وأضافت هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تتأثر مناطق: القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة الجوية، في حين يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة.

أما عن الغد فتوقعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان وعسير، والباحة والأجزاء الساحلية منها.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة بالمنطقة الشرقية.

كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وكذلك على المنطقة الشرقية خاصةً الوسطى والجنوبية منها.