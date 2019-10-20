شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مكة»: انتهاء مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، آخر مستجدات مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بالعاصمة المقدسة الذي ينتهي عام 2021 وفق الخطط الزمنية الموضوعة له، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتبلغ مساحة المشروع 1.2 كم مربع، ويمتد على طريق بطول 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

ومن المقرر أن يشتمل المشروع على مجمعات سكنية وفنادق عالمية، ويحتوي على دوائر خدمية حكومية والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، إضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة يؤمن بيئة آمنة لهم، وتم تصميمه بشكل لا تتقاطع فيه حركة المشاة مع حركة المركبات.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مرحلة البنية التحتية وافتتاح طريق الملك عبدالعزيز «الموازي» بشكل كامل بنهاية العام 2021، كما سيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، التي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023 شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.