شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 132 مواطناً ومواطنة من لبنان.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) بلغ عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم (الأحد) ١٣٢ مواطناً ومواطنة، وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أنه تم إجلاء ٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية

بلغ عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم (الأحد) ١٣٢ مواطناً ومواطنة، وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أنه تم إجلاء ٥٩ مسافراً على الخطوط الجوية السعودية ، و٧٣ على طيران الشرق الأوسط.

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