، ممشى المشاهير " دبي ستارز" يكرم ياسر القحطاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح اليوم رسمياً ممر المشاهير " دبي ستارز" في منطقة داون تاون دبي كأحدث معلم سياحي بالمدينة وبالتحديد في بوليفارد الشيخ محمد في وسط مدينة دبي.

وتم الكشف عن المرحلة الأولى لممشى دبي ستارز في مؤتمر صحفي بحضور نخبة من المشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم الذين استحقوا لقب النجوم وقد تم تكريمهم أمثال لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق ياسر القحطاني، والفنان أحمد حلمي، ونجمة أفلام بوليوود سونام كابور، والفنانة بلقيس، والمغني الباكستاني عاطف أسلم، والنجمة منى زكي، والمؤثر الاجتماعي خالد العامري والفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج.

ونشر ياسر القحطاني صوراً بنجمته ومع النجوم عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر” وعلق باللغتين العربية والإنجليزية قائلاً: "فخور بتواجدي ضمن هذه الكوكبة من النجوم، لتدشين مشروع دبي ستارز".

كما قال نجم الهلال السابق على حسابه في "سناب شات" فخور جداً بإطلاق نجمة ياسر القحطاني في ممشى "بوليفارد دبي" شكراً لدبي ستارز على هذا التكريم".

ويأتي تكريم ياسر القحطاني خلال المرحلة الأولى من دبي ستارز في وسط مدينة دبي حيث يتم تكريم أبرز الشخصيات العالمية تقديراً لنجوميتهم وشهرتهم.

يشار أن الممر يتضمن 400 نجمة تمنح لعدد كبير من نجوم العالم في قطاعات الفن والرياضة وغيرها.

الجدير بالذكر أن ممشى المشاهير في دبي يكرم الشخصيات العربية والعالمية التي أحدثت تغييراً في مجالها والتي كان لها تأثير على المحيطين بها وعلى المجتمع أو حتى بالعالم أجمع في مجالات الفن بأنواعه والرياضة والثقافة وغيرها.