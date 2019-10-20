محمد بن مسعود - الدمام - أصدر معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله بن محمد الربيش قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير بالقيام بأعمال عميد عمادة البحث العلمي، وتعتبر الدكتورة نهاد أول عميدة لعمادة للبحث العلمي من النساء، وكانت عميدة كلية العلوم من عام 1431هـ. تعيين أول عميدة للبحث العلمي من النساء بجامعة الفيصل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-20 أصدر معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله بن محمد الربيش قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير بالقيام بأعمال عميد عمادة البحث العلمي، وتعتبر الدكتورة نهاد أول عميدة لعمادة للبحث العلمي من النساء، وكانت عميدة كلية العلوم من عام 1431هـ. 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 Advertisements 09:21 PM أصدر معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله بن محمد الربيش قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير بالقيام بأعمال عميد عمادة البحث العلمي، وتعتبر الدكتورة نهاد أول عميدة لعمادة للبحث العلمي من النساء، وكانت عميدة كلية العلوم من عام 1431هـ. ، تعيين أول عميدة للبحث العلمي من النساء بجامعة الفيصل ،

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