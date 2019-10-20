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أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل مَنْ يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وتفصيلاً، أوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي، على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.
وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.
الرياض موسم الرياض لائحة الذوق العام
"موسم الرياض": تطبيق الغرامة على مَنْ يرمي المخلفات في غير مكانها المخصصفهد الغبيوي الخليج 365 2019-10-20
أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل مَنْ يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وتفصيلاً، أوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي، على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.
وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:43 PM
قَدْرُها 500 ريال.. وتتضاعف في حال تكرارها استنادًا للائحة الذوق العام
أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض أنه سيتم تطبيق غرامة (٥٠٠) ريال على كل مَنْ يرمي المخلفات في غير المكان المخصص لها. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وتفصيلاً، أوضح "موسم الرياض" أنه بحسب لائحة الذوق العام، وحرصًا على نظافة مناطق موسم الرياض كافة، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية، قدرها 500 ريال سعودي، على كل من يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص لها.
وأضاف بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى (١٠٠٠) ريال سعودي.
، "موسم الرياض": تطبيق الغرامة على مَنْ يرمي المخلفات في غير مكانها المخصص ،
المصدر : الخليج 365
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