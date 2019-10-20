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محمد بن مسعود - الدمام - أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه الرئيس، استعدادًا لمواجهة ضيفه السد القطري، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
عمد المدير الفني رازفان لوشيسكو في المران إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية والفنية، حيث فرض المدرب مناورة على جزء من مساحة الملعب، وشهد المران متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.
وشارك الثنائي أندري كاريلو ومحمد الشلهوب في تدريبات الفريق الجماعية، فيما أجرى عبدالله المعيوف فحصًا طبيًا، وذلك للاطمئنان على سير برنامجه.
الهلال يستعيد الشلهوب وكاريلو قبل مواجهة السد .. والمعيوف يجري فحصًا طبيًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-20
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه الرئيس، استعدادًا لمواجهة ضيفه السد القطري، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
عمد المدير الفني رازفان لوشيسكو في المران إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية والفنية، حيث فرض المدرب مناورة على جزء من مساحة الملعب، وشهد المران متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.
وشارك الثنائي أندري كاريلو ومحمد الشلهوب في تدريبات الفريق الجماعية، فيما أجرى عبدالله المعيوف فحصًا طبيًا، وذلك للاطمئنان على سير برنامجه.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
10:33 PM
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه الرئيس، استعدادًا لمواجهة ضيفه السد القطري، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
عمد المدير الفني رازفان لوشيسكو في المران إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية والفنية، حيث فرض المدرب مناورة على جزء من مساحة الملعب، وشهد المران متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.
وشارك الثنائي أندري كاريلو ومحمد الشلهوب في تدريبات الفريق الجماعية، فيما أجرى عبدالله المعيوف فحصًا طبيًا، وذلك للاطمئنان على سير برنامجه.
، الهلال يستعيد الشلهوب وكاريلو قبل مواجهة السد .. والمعيوف يجري فحصًا طبيًا ،
المصدر : الخليج 365
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