محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع تذاكر المباريات البدء ببيع تذاكر لقاء الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩. وطرحت الشركة أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب حيث جاءت على النحو التالي: موحدة أفراد وعائلات بـ50 ريالاً، موحدة الواجهة (E) 200 ريال، موحدة الواجهة (F-D) 150 ريالاً، وحددت فئات المنصة" ذهبية أفراد وعائلات بـ 1800 ﷼، وفضية أفراد 1000 ﷼، وفضية عائلات: 800 ﷼". فيما كانت أسعار التذاكر بلاتينية أفراد بلس: 3500 ﷼، وبلاتينية أفراد 2500 ﷼، وبلاتينية عائلات: 2500 ﷼. يشار أن نادي الهلال يلتقي مع ضيفه السد القطري يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ،وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1. صلة تطرح تذاكر مباراة الهلال والسد القطري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-20 أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع تذاكر المباريات البدء ببيع تذاكر لقاء الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩. وطرحت الشركة أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب حيث جاءت على النحو التالي: موحدة أفراد وعائلات بـ50 ريالاً، موحدة الواجهة (E) 200 ريال، موحدة الواجهة (F-D) 150 ريالاً، وحددت فئات المنصة" ذهبية أفراد وعائلات بـ 1800 ﷼، وفضية أفراد 1000 ﷼، وفضية عائلات: 800 ﷼". فيما كانت أسعار التذاكر بلاتينية أفراد بلس: 3500 ﷼، وبلاتينية أفراد 2500 ﷼، وبلاتينية عائلات: 2500 ﷼. Advertisements يشار أن نادي الهلال يلتقي مع ضيفه السد القطري يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ،وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1. 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 10:30 PM أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع تذاكر المباريات البدء ببيع تذاكر لقاء الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩. وطرحت الشركة أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب حيث جاءت على النحو التالي: موحدة أفراد وعائلات بـ50 ريالاً، موحدة الواجهة (E) 200 ريال، موحدة الواجهة (F-D) 150 ريالاً، وحددت فئات المنصة" ذهبية أفراد وعائلات بـ 1800 ﷼، وفضية أفراد 1000 ﷼، وفضية عائلات: 800 ﷼". فيما كانت أسعار التذاكر بلاتينية أفراد بلس: 3500 ﷼، وبلاتينية أفراد 2500 ﷼، وبلاتينية عائلات: 2500 ﷼. يشار أن نادي الهلال يلتقي مع ضيفه السد القطري يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ،وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1. ، صلة تطرح تذاكر مباراة الهلال والسد القطري ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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