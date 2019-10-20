اخبار السعوديه

"الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.

"الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف

محمد السيّد الخليج 365 2019-10-20

نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.

Advertisements

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441

10:30 PM

نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.

، "الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا