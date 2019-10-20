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محمد بن مسعود - الدمام - نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.
"الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيفمحمد السيّد الخليج 365 2019-10-20
نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
10:30 PM
نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.
، "الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف ،
المصدر : الخليج 365
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