سفارة المملكة تحذر مواطنيها في تشيلي وتطالبهم بتوخي الحذر والحيطة

ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تشيلي مواطنيها المقيمين والزائرين بضرورة توخي الحيطة والحذر هناك، مشيرة أن السبب وراء هذا التحذير هو نظراً لما شهدته جمهورية تشيلي من أوضاع أمنية غير مستقرة في الوقت الحالي.

لذا طالبت السفارة من الجميع بالابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، مشددة على ضرورة التواصل معها في حالة حدوث أي طوارئ لا قدر الله.

تجدر الإشارة أن شهدت جمهورية تشيلي هذه الأيام أعمال شغب واحتجاجات عارمة وذلك بعد قيام الحطومة برفع أسعار تذاكر النقل، وقد قامت السلطات هناك بإعلان حظر التجوال في العاصمة سانتياجو عقب تعرضها لأعمال نهب وحرق ووقوع مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.