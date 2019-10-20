مدني جازان يطلق تحذيراً للمواطنين والمقيمين من حدوث تقلبات جوية متوقعة

طالبت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان من المواطنين والمقيمين هناك، اليوم الأحد، بضرورة توخي الحذر والحيطة، وذلك عقب تعرض المنطقة لتقلبات جوية وهطول أمطار ووقوع سيول، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات وإرشادات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتابعت المديرية بأنه يجب على الجميع عدم الخروج في حالة وقوع الأمطار الشديدة، وعدم التواجد في أماكن تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وأيضاً عدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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وأكدت مديرية الدفاع المدني في جازان بأنه تم اتخاذ كافة الإجلااءات الاحترازية والاستعدادات القصوى، وذلك عبر تطبيق الخطط المعدة التي يتم اتباعها من أجل مواجهة أخطار الأمطار والسيول.