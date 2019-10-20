حساب المواطن يُعلن عن اجراءات إلغاء السجل التجاري للحصول على الدعم

أوضح حساب المواطن اجراءات إلغاء السجل التجاري للحصول على الدعم المقدم من الحساب، قال الحساب أنه في حال القيام بإلغاء السجل التجاري يجب التوجه فورًا لدراسة الأهلية وتقديم اعتراض على عدم الأهلية بالحساب جاء رد الحساب بعد أن سأل أحد المواطنين الحساب واشكى لعدم حصوله على دعم الحساب لمدة عامين بالرغم من كونه قد لغى السجل التجاري، ولكنه بكل مرة يظهر أنه غير مؤهل، ولكن يجب معرفة شروط أهلية حساب المواطن قبل التقديم ودراسة الأهلية أولًا.

طريقة إلغاء السجل التجاري للحصول على الدعم

بين الحساب في إجابته أنه بعد إلغاء السجل التجاري لابد من التوجه لدراسة الأهلية من ثم تقديم اعتراضًا على عدم الأهلية ولو مضى على الإعتراض أكثر من 3 أشهر على المتقدم الضغط على أيقون إعادة تقديم الطلب حتى يتثنى للحساب دراسة أهليته مرة أخرى.

يُذكر أن حساب المواطن قد قدم إلى اليوم دعمًا بحوالي 12.8 مليار ريال للمستفيدين منه وقد أودع بوقت سابق 2.6 مليار في دعم شهر أكتوبر الجاري لكل المكتملين طلباتهم والتي بلغت نسبتهم 83% وتجاوز عددهم 12 مليون مستفيد وتابعًا.

شروط أهلية حساب المواطن