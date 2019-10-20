أسعار البنزين في السعودية 2019 بعد الإعلان عن انخفاضها وفقاً لنظام التسعير الربع سنوي

قامت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن التخفيض من أسعار البنزين في السعودية 2019 أنواع 91 و95، وذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، كما أكدت الشركة على أن الأسعار المحلية للبنزين يتم تحديدها وفقاً للتغيرات الواقعة على سعر التصدير من المملكة العربية إلى كافة الأسواق على مستوى العالم، وأن تلك الأسعار قابلة للتغيير سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

أسعار البنزين في السعودية 2019

انخفضت أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة ابتداء من اليوم، حيث وصل سعر بنزين 91 بعد الانخفاض 1.50 ريال سعودي للتر الواحد، أما سعر بنزين 95 فقد وصل سعره اليوم في المملكة إلى 2.5 ريال سعودي للتر الواحد، مع العلم أن لتر بنزين 91 قبل انخفاضه كان سعره 1.53 ريال سعودي للتر الواحد، أما البنزين 95 فقد كان سعره قبل التخفيض 2.18 ريال سعودي للتر الواحد.

أسعار البنزين 2019

أكدت شركة أرامكو السعودية على أن التحديث الخاص بأسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في تلك الفترة، كان في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتعديل الأسعار الخاصة بالمياه المعتمدة، ومنتجات الطاقة، ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار التي كان يعاني منها المواطنين، جاء كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مما أدى إلى زيادة في بعض أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ولكن الحكومة لم تتخلى عن مواطنيها، وقامت بإطلاق مجموعة من البرامج التي بشأنها مساعدة المواطن على مواكبة الحياة في ظل غلاء المغيشة، ومنها برنامج حساب المواطن، وبرنامج المساعدات المقطوعة.