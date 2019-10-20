الوزير العساف يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، تشاي جيوان؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.

إلى ذلك، استقبل الدكتور العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، السفير المصري الجديد، أحمد فاروق محمد توفيق؛ حيث تسلم الوزير خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماد السفير، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنيًا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.