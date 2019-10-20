استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، تشاي جيوان؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.
إلى ذلك، استقبل الدكتور العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، السفير المصري الجديد، أحمد فاروق محمد توفيق؛ حيث تسلم الوزير خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماد السفير، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنيًا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير العساف يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.