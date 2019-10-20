في يوم واحد.. «البيئة» تدعو للمشاركة في زراعة 50 ألف شجرة

تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم السبت المقبل (26 أكتوبر 2019م)، حملة لزراعة 50 ألف شجرة في يوم واحد، وستكون البداية من محافظة ثادق بمنطقة الرياض.
وطالبت الوازرة- عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- من الجميع بمشاركتها في إطلاق موسم التشجير في المملكة، موضحة أن البداية ستكون يوم السبت المقبل من محافظة «ثادق»، وذلك لزراعة 50 ألف شجرة في يوم واحد.
وأشارت وزارة البيئة إلى أن الحملة تتم تحت إشراف وزير البيئة وأنها ستبدأ في الساعة التاسعة صباحًا بمتنزه «ثادق» بمنطقة الرياض، والمشاركة مفتوحة للأفراد والعائلات والقطاع الحكومي والخاص والجمعيات التطوعية، بعد تعبئة استمارة التسجيل.
وللمشاركة يتم التسجيل عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
ولمعرفة موقع التشجير عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
يُذكر أن وزارة البيئة تسعى لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، من خلال زراعة 12 مليون شجرة، وعادة تأهيل 60 ألف هكتار من أراضي المراعي من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 في المتنزهات، وأراضي المراعي والغابات.
أوضحت الوزارة في ديسمبر 2018، أنها تعمل على زراعة 12 مليون شجرة في المملكة، بالشراكات مع القطاعات الحكومية، والخاصة قبل عام 2020، وتقويم أكثر من 100 موقع، عبارة عن متنزهات برية، وكذلك تطوير 24 متنزهًا وطنيًا، وإطلاق 17 مبادرة للارتقاء وتطوير العمل البيئي.
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