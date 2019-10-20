السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة أفغانستان



الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة جلال كريم وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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22:12ت م

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