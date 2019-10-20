السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة توقف تعديات على أراض حكومية



ظهران الجنوب 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أوقفت بلدية سراة عبيدة اليوم تعديات على أراض حكومية بيضاء تزيد مساحتها على 124ألف م2 شمال قرية الربعة التابعة للمحافظة.

وكانت التعديات عبارة عن عقوم ترابية ومبان من الحجر، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين.

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22:07ت م

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