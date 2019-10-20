سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019

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العين الإخباريةالأحد 2019/10/20 10:54 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنوك المصرية وشركات الصرافة وبلغ متوسط السعر في معظم البنوك 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط السعر 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
11 بنكا تبيع الدولار بـ 16.28 جنيه
وفي البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية، واصل سعر الدولار ثباته على مستويات أمس مسجلا 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، وهو ذات السعر الذي سجلته شاشات بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية.
وتكرر هذ السعر في 9 بنوك أخرى هي قناة السويس والمصرف المتحد وبلوم مصر وعودة وكريدي أجريكول والمصري الخليجي والعربي الإفريقي والشركة المصرفية "ساييب" والبركة عند 16.18 جنيه للشراء و16.28 للبيع.
في حين عرض بنك الإسكندرية الدولار بسعر أقل قرشا واحد مقارنة بالبنوك الـ11 المذكورة سابقا، عند 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار في مصر
وجاء أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في مصر، حيث سجل 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار في مصر
ويبيع مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بأعلى سعر بين البنوك في مصر بقيمة 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.90 جنيه للشراء و18.13 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 20.63 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.29 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.03 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.
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