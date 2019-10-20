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2019-10-20 مدني حائل يحذر من أمطار الـ5 أيام متابعات الخليج 365 - حائل وجه الدفاع المدني بمنطقة حائل تحذيرًا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في عدة مناطق هلال الفترة المقبلة. Advertisements وقال المدني: بحسب ما صدر عن الهيئة العامة للأرصاد فالمتوقع أن تتأثر الأجواء في عدة مناطق منها منطقة حائل بحالة عدم استقرار بالأجواء يصحبها رياح بسرعة 40 كم / ساعة وتفاوت في درجات الحرارة وهطول أمطار تبدأ الحالة من يوم الثلاثاء 23-2 الجاري حتى السبت المقبل. وتابع: نتمنى لكم السلامة، ونأمل في توخي الحيطة.







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