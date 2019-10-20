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ماذا يعني تعامل نجم المرزم على سهيل؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أنه خلال هذه الأيام يتعامد نجم المرزم على سهيل، وهذا يدل على تمكن الوسم (الخريف)، ونهاية موسم القفال.
وتابع الزعاق: أن التعامد يدل على موسم القفال، وأهالينا يقولون عن مطر الوسم حص في البحر وفقع في البر.
ويطلق الوسم في اللغة على أثر الكي، والوسمة تطلق على ما وسم به إنسان أو حيوان فما زالت القبائل الإفريقية تسم أفرادها بالكي أو الصبغ للتميز والوسم عند أهل الأنواء يطلق على الفترة الزمنية التي تلي موسم سهيل، وهو موسم بداية نزول الأمطار الطبيعية.
وللوسم علامات تدل على دخوله، أهمها تخلق السحب وظهورها من جهة المغرب واخضرار الأشجار وانكسار حدة الحرارة وتفشي النمل وهيجانه على وجه الأرض.
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