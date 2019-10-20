وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، متمنيًا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

كما بحث وزير الخارجية مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.