تنظيم 64 حيا عشوائيا في جدة ومنح ملاكها صكوكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تتجه أمانة محافظة جدة لإعادة تنظيم وتخطيط 64 حيا عشوائيا في المحافظة، ومنح ملاكها صكوكا بعد تحصيل رسوم على العقارات بأسعار رمزية، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة جدة محمد البقمي أنه سيعلن عن آلية تحسين تلك الأحياء خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة.
ولفت إلى أن العقارات في تلك الأحياء سيجري تثمينها وبيعها على الملاك بأسعار رمزية، مشيرا إلى مشاركة الإسكان في المشاريع التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة.
وينتظر أن تنعكس هذه الخطوة بحسب مراقبين على حركة البيع والشراء في تلك الأحياء التي ظلت تشكل هاجسا تنمويا يتطلب التعامل معه، وفقا لاعتبارات إنسانية وبيئية وقانونية واجتماعية.
عمليات التطوير:
- يبدأ تطبيقها منتصف العام المقبل
- الأحياء تتمركز شرق وجنوب جدة
- تثمين العقارات وبيعها بأسعار رمزية
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