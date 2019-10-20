حصر مشاركة المرأة في التعداد السكاني داخل المنشآت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد - مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أخيرا عن توفر وظائف شاغرة في مجال تعداد السعودية في كل المدن 2020، وفيما خلت هذه الوظائف من النساء في الوقت الراهن وجهت «مكة» سؤالا للهيئة عن سبب عدم وجود شواغر للنساء، حيث أكدت أن مشاركتها حصرت في عمليات العد غير الميدانية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة محمد الدخيني «إن المرأة السعودية تشارك في مشروع تعداد السعودية 2020 من خلال عمليات العد المختلفة، ومنها العد في المستشفيات والمدارس الداخلية، إضافة لعملها في مراكز الاتصال والمجالات الإحصائية والتقنية والإدارية والمكتبية».

Advertisements

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأعمال الميدانية فقد حصرت هذه المهمة على توظيف الرجال السعوديين نظرا لطبيعة العمل الميداني، والتي تتطلب ترقيم المباني والمساكن والتنقل المستمر وزيارة المساكن والالتقاء بالأسر، مشددا على أن المرأة شريك مهم في عمليات التعداد ومكون رئيس للهيئة.

الوظائف الميدانية المعلنة:

عداد

مراقب

مشرف

شروط الترشيح: