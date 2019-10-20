أمير جازان يوجه بتفعيل خطط السلامة خلال هطول الأمطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان

وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مساعد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله الشهري وعددا من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، بأهمية تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لكل ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، مشددا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف عمليات السلامة وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية والجهات الحكومية، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين. واطلع خلال الاستقبال على التقرير الخاص بالحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مستمعا لشرح مفصل من مساعد مدير عام الدفاع المدني عن الحالة وكيفية التعامل التي تمت مع كميات الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة فترة هطول الأمطار، وعمليات الإنقاذ والتعامل مع السيول ومياه الأمطار.

ونوه بالجهود التي بذلتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال هطول الأمطار وجريان السيول، وما تحقق من نجاحات بفضل الله ثم بتضافر جهود منسوبي الدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني والأعمال التطوعية التي قدمتها الفرق التطوعية بالمنطقة.