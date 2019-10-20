وزير الإعلام يستقبل سفيري الهند وأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة في مكتبه بالرياض أمس سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد. وجرى استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يخص آفاق التعاون في المجالات الإعلامية.

كما استقبل سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.