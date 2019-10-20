أمير مكة يطلع على أعمال فرع وزارة العمل في حج 1440

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي، يرافقه عدد من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي.
وتسلم الفيصل خلال اللقاء تقريرا عن أعمال الفرع خلال حج 1440هـ، تضمنت الأعمال المنفذة خلال الموسم، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، وتقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما شارك بنحو 4200 متطوع.
واستمع لشرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدمه رئيسها جزاء المطيري الذي أوضح أن الجمعية تسهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب والتأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.
من أعمال فرع وزارة العمل في الحج:
- حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر
- تفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطاري جدة والطائف والميناء الإسلامي
- 53 ألف تأشيرة عمل موسمية
- 331 زيارة ميدانية.
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