سعود بن نايف يستعرض تعلم اللغة الصينية بالجامعة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

التقى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني.

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ونوه خلال اللقاء، بما توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي، وحرصها على أن يكون منافسا بين دول العالم، وأن يواكب متطلبات سوق العمل، ومستجدات مجال البحث العلمي، مؤكدا أهمية العمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والفنية اللازمة، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، عبر الدورات التدريبية والإرشاد المهني. وأشاد بتفعيل الجامعة للدور الاجتماعي وتعزيز شراكتها مع مختلف الجهات، وتمنى للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

واطلع خلال اللقاء على تقرير موجز عن مبنى الجامعة الجديد، والبرامج التدريبية التي أطلقتها والتي تشمل برنامج تعلم اللغة الصينية، وبرامج خدمة المجتمع في الجامعة والتي تقدم جزءا من خدماتها لأسر وأبناء شهداء الواجب.

من جهته أعرب الشهراني، عن شكره وتقديره باسمه ومنسوبي الجامعة لأمير المنطقة على دعمه المستمر لأنشطتها، مبينا أن دعمه أسهم في تطور مستوى فرعي الجامعة بالمنطقة في مدينة الدمام ومحافظة الأحساء، وإضافة عدد من البرامج والخدمات التي تقدم للعديد من فئات المجتمع، منهم الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيرا إلى أنه أكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ومنحها الفرصة لتلقي التعليم في بيئة مثالية تراعي احتياجاتهم ومتطلباتهم.