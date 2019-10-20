القاهرة تستضيف منتدى مسك للإعلام وسط مشاركات من 12 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة منتدى مسك للإعلام السبت الـ26 من أكتوبر الحالي، والذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ليوم واحد تحت موضوع «التحولات الذكية في صناعة الإعلام»، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين من 12 دولة حول العالم، حيث من المنتظر أن يشهد المنتدى 8 جلسات و10 ورش عمل وعددا من العروض التقديمية للجهات الرائدة في مجال الإعلام.

وقالت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام عهود العرفج أن منتدى مسك للإعلام يسعى لمنح الفرصة للشباب العربي للالتقاء برواد الإعلام العربي والتفاعل معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه عبر ما يقدمه من جلسات وورش عمل يواكب التطورات والحلول الإعلامية في صناعة التأثير لتوظيفها في نماء وازدهار المجتمعات العربية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالفرص والتحولات الذكية لتمكين الشباب العربي المهتم بالإعلام من صناعة محتوى احترافي وإكسابهم الأساليب والتقنيات المتقدمة لتحقيق ذلك.

وذكرت أن المنتدى سيسلط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في مجال الإعلام سواء عبر الجلسات الحوارية أو ورش العمل، وهو ما يعكس حرص مركز المبادرات في مؤسسة «مسك الخيرية» على ضرورة تسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة للشباب في مختلف المجالات ولا سيما المجال الإعلامي، حيث يوفر المنتدى ورش عمل متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من الأساليب المثلى لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام.

Advertisements

وعبر 8 جلسات حوارية يشارك بها 29 متحدثا من 12 دولة، سيستعرض المنتدى عددا من الموضوعات التي تبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الإعلام، وتأثير ذلك في تشكيل القرارات المتماسة مع المتطلبات المجتمعية، ومدى مواكبة الإعلام الذكي ومواجهته للأحداث والمتغيرات، وقدرة الحكومات على صناعة منصات حكومية مؤثرة، وما تقدمه تجاه صناعة الجيل الإعلامي الريادي.

ويتضمن برنامج المنتدى تقديم عروض خاصة لتجارب من الجانب الرقمي، منها عرض تقديمي يستعرض كيف تمكن شاب عشريني من التربع على قمة الانتشار والمشاهدات المليونية على اليوتيوب من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية، كما سيتم إقامة عرض آخر بعنوان كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟ وذلك بالإضافة إلى مجموعة من العروض التي ستقدم في الساحة الاجتماعية، والتي تشمل 10 ورش عمل لمجموعة من الشباب.

ويؤكد منتدى مسك للإعلام استمراره في مواجهة تزييف المحتوى الإعلامي والتوعية بأهمية التعامل مع وسائل الإعلام بما يضمن عدم الانجراف وراء الإشاعات والأفكار الهدامة، فيما يسعى للمساهمة في ترسيخ القيم والأخلاقيات والمسؤولية تجاه صناعة المحتوى.

من أهداف المنتدى: