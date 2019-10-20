ما السبب وراء حوادث طلاب المدارس؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

بالرغم من مرور نحو 50 يوما على بداية العام الدراسي الحالي، إلا أن بعض مدارس التعليم العام شهدت زيادة ملحوظة في الحوادث التي تعرض لها طلاب وطالبات، وآخرها سقوط طالب ثانوية من الدور الثالث في محايل عسير أمس، مما دفع «مكة» لرصد أبرزها وطرح تساؤل مفاده هل غياب الرقابة له دور في زيادة هذه الحوادث، أم إن تأثر الطلاب بالألعاب الالكترونية ومشاهد العنف والقفز أثر عليهم؟.

من جهته أكد المشرف التربوي فيصل الجبيلي أن هناك نظاما مفعلا يطبق إلزاما بالمدارس يختص بالإشراف والمناوبة، مشيرا إلى أنه لا تخلو مدرسة من جدول الإشراف والمناوبة اليومية قبل بداية اليوم الدراسي وبعد نهايته، إضافة إلى الإشراف في الفسح والرقابة من المراقبين بين الحصص وعلى الفصول.

وأوضح أن حدوث أي مشكلة يتحمل مسؤوليتها قائد المدرسة، وهناك مشرفون للقيادة المدرسية يأتون من خارج المدارس للزيارة يطالبون بالاطلاع على الخطة التشغيلية لجدول الإشراف والمناوبة اليومية والشهرية.

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وعما إذا كان تطبيق هذه الخطط ومتابعتها من عدمه يعود إلى إدارة المدرسة، أكد الجبيلي أن بعض المدارس شديدة في تطبيقها، وبعضها الآخر يكون لديه اعتماد وتوكيل مهام.

وعن تأثير الألعاب الالكترونية في تكوين العنف لدى الطالب، أكدت المستشار التربوي حنان الحمد أنه لا يمكن إعطاء إجابة بنعم أو لا دون عمل دراسة علمية مقننة عن علاقة تلك الألعاب بحوادث العنف التي يكون أطرافها طلاب المدارس.

وأضافت «لكن الطالب يعكس ما يكتسبه من سلوكيات يمر بها سواء من خلال تعامل الأسرة أو المجتمع المحيط به مثل الجيران والأقارب وغيرهم، ونظرا للارتباط الوثيق للجيل الحالي بالألعاب الالكترونية على اختلافها المحملة على أجهزتهم الذكية فنجد أن نوع اللعبة التي يلعبها يمكن التعرف عليه من سلوك الطفل وطريقة كلامه ورقصه وردات فعله».

يذكر أن مدرسة ثانوية في محايل عسير شهدت أمس سقوط طالب من الدور الثالث، وذلك قبل بدء الطابور الصباحي، حيث بينت إدارة التعليم بالمنطقة أن الطالب نقل إلى مستشفى محايل، وحالته مستقرة.

أبرز حوادث الطلاب خلال الفصل الدراسي الحالي: