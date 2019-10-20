السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك
استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم 20 امرأة قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية، حيث استغرقت الرحلة 19 ساعة.
وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقا بواسطة امرأتين من تبوك يعملن في الإرشاد السياحي، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ما تزخر به من آثار ومعالم تاريخية ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به من موقع متميز ومعالم أثرية، مشيرة إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في المنطقة وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن بمعالم المنطقة في رحلة تأتي تحت مسمى «اكتشف نيوم».
يذكر أن منطقة «نيوم» تعد إحدى أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.
سير الرحلة
- بدأت من مدينة تبوك
- استغرقت 19 ساعة
- تعريف السائحات بما تكتنزه »نيوم« من معالم بيئية وأثرية
- مررن عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب
- المرور بمركز مقنا، ومقر عين موسى الأثرية
كانت هذه تفاصيل خبر 19 ساعة سياحة لأول وفد نسائي في نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.