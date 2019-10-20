19 ساعة سياحة لأول وفد نسائي في نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم 20 امرأة قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية، حيث استغرقت الرحلة 19 ساعة.

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وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقا بواسطة امرأتين من تبوك يعملن في الإرشاد السياحي، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ما تزخر به من آثار ومعالم تاريخية ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به من موقع متميز ومعالم أثرية، مشيرة إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في المنطقة وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن بمعالم المنطقة في رحلة تأتي تحت مسمى «اكتشف نيوم».

يذكر أن منطقة «نيوم» تعد إحدى أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.

سير الرحلة