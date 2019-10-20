مذكرة لدمج المستفيدين كعناصر فاعلة ومؤثرة بالمجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

وقع أمين المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المرصد الحضري الإقليمي بالمنطقة المهندس فهد الجبير أمس مذكرة شراكة وتعاون مع جمعية وئام الخيرية للتنمية الأسرية التي مثلها أمينها العام الدكتور محمد العبدالقادر، وذلك بمقر المرصد الحضري بالدمام.

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وتهدف المذكرة إلى فتح باب التعاون والشراكة بين الطرفين في تبادل المعلومات والبيانات الأسرية والدراسات والبحوث كافة التي تخدم المجتمع، وكذلك دراسة مدى تأثر قيم المؤشرات الحضرية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية بالحالات الأسرية التي يتم دعمها، ومدى قدرة الجمعية والمرصد الحضري على إدماج المستفيدين كعناصر فاعلة ومؤثرة بالمجتمع، كما تأتي هذه المذكرة كأداة فاعلة لتعزيز علاقة المرصد الحضري بمؤسسات المجتمع المدني التي تعد أحد روافد البيانات الاجتماعية ومن أهم القطاعات التي تسهم في صناعة الحراك لعدد من فئات المجتمع التي تحتاج للعناية في بعض أركانها وتقديم العون لها وبناء الثقة بها لتقوم بدورها في المجتمع وتصبح من مكوناته المنتجة.

وأوضح المهندس الجبير أن الأمانة والمرصد الحضري يهمهما بناء روابط التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وتزويدها بالإحصاءات والبيانات والمعلومات وقيم المؤشرات التي تساعدها في تقييم حالات المستفيدين لديها والعمل في تنمية قدراتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية داخل المجتمعات الحضرية لتؤدي دورها التنموي وفق جودة حياة عالية ومستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

من جهته أوضح الدكتور العبدالقادر أن الجمعية تسعى من خلال إبرام مثل هذه الاتفاقيات وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة والمراكز المتخصصة مثل المراصد الحضرية للقيام بدورها في رفع القيم الأسرية للمستفيدين وتقديم البرامج والمهارات في الحوار لبناء أسر مستقرة ولتعزيز التكامل بين جميع الأطراف لما يخدم الأهداف المشتركة.