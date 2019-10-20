السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض في مسعى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتفاعل مع النظام الدولي، أطلقت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض أمس، برنامجا تدريبيا متخصصا عن «دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان»، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة، ودشن البرنامج الذي جاء كورشة تدريبية نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال، بحضور مشاركين ومشاركات من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة.



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