ماجستير مهني مسائي بالجامعة الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أعلنت كلية العلوم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب التسجيل في برنامج الماجستير المهني في المختبرات الصناعية، حتى 29 ربيع الثاني 1441هـ، عن طريق البوابة الالكترونية.

ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ تسعى الجامعة لتمكين الطلاب من حملة البكالوريوس في الكيمياء والفيزياء من مواصلة دراساتهم العليا بالجامعة الإسلامية.

وأوضحت الكلية أن نظام الدراسة للبرنامج بنظام مقررات دراسية فقط بعدد ساعات معتمدة 56 ساعة على مدار سنتين، وتكون الدراسة خلال الفترة المسائية.