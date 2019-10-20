بدء القبول في برامج تقنية المدينة للبنات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بدء القبول للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية التي تنظمها الكلية بدءا من الأحد المقبل ضمن المرحلة الخامسة لمبادرة التدريب المجتمعي «أتقن» في تخصصات تقنية ومهنية عدة.
وتشمل الدورات التدريبية التصميم بالفوتوشوب، ومقدمة في أمن المعلومات «الأمن السيبراني» وشبكة الحاسب، وصيانة الجوال، ومقدمة مايكروسوفت، والتجميل وتصفيف الشعر، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الفعاليات والمناسبات.
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