أركان غذائية في جمعية الأطفال المعوقين بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أقامت جمعية الأطفال المعوقين بعسير أمس برنامجا توعويا عن الغذاء الصحي وفوائده للإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء. وتضمن البرنامج تنظيم أركان مصاحبة اشتملت على ركن الفواكه والخضراوات، وركن الألبان والأجبان، وركن الحبوب، والمخبوزات، والعصائر الطازجة، وركن الشيف الصغير، بمشاركة فريق نسائي تطوعي والعديد من الشركات والمؤسسات التي ساهمت بالتبرع بالوجبات الصحية.



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