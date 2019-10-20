النساء أكثر من أزواجهن تذكرا لتفاصيل يوم حفل الزفاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توصلت دراسة إلى أن التفاصيل التي يتذكرها الأزواج عن يوم زفافهم أقل بكثير مما تتذكره زوجاتهم.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة خلصت إلى أن النساء يتذكرن تفاصيل يوم الزفاف أكثر من الرجال بنسبة 23%.
وقالت الدراسة إنه من المرجح أن تتذكر الزوجات تفاصيل تشمل الملابس التي تم ارتداؤها وحالة الطقس في يوم الزفاف، حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على الزواج. ويعتقد الخبراء أن سبب الاختلاف بين الأزواج والزوجات يرجع إلى مفهوم «رعاية الأسرة»، وهى مهمة الاهتمام بشؤون الأسرة التي لا يتم تلقي مرتب مقابلها، بما في ذلك الحفاظ على الذكريات العاطفية، وهو أمر محل اهتمام المرأة أكثر من الرجل.
وطلب علماء النفس ممن تزوجوا لفترة تتراوح ما بين 13 و65 عاما التحدث لمدة ثلاث دقائق عن ما يتذكرونه بشأن يوم زفافهم، وكذلك عن ردود أفعالهم ومشاعرهم.
وفي جلساتهم المنفردة تذكرت الزوجات تقريبا معلومات أكثر بمقدار الربع مقارنة بالأزواج، بما في ذلك تفاصيل قد تبدو تافهة ولكنها مميزة.
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الأزواج والزوجات تذكروا معلومات أكثر وهم يجلسون سويا، ربما بسبب التلميحات من جانب الزوجات. وجرى نشر الدراسة التي قامت بها كلية ديكنسون في أمريكا وجامعة ماكواري في أستراليا في دورية ميموري.
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