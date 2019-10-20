إصابة 5 صدمهم رجل بسيارته في هولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكرت الشرطة الهولندية أن شخصا قاد سيارته تجاه مجموعة من الأشخاص في بلدة ديفنتر بعد وقوع شجار في وقت مبكر أمس، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.
وأفادت الشرطة بأن أربعة من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، ولا تشكل أي من الإصابات تهديدا على الحياة.
ووجه الرجل سيارته ناحية الأشخاص الذين كانوا يجلسون أمام مقهى في ميدان بوسط البلدة الواقعة شرق هولندا بالقرب من الحدود مع ألمانيا.
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