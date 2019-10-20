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أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن استقرار الأوضاع في بلاده مرتبط باستعادة الدولة والتصدي للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن.
وشدد الوزير الحضرمي لدى لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ على التوصل إلى حل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والتصدي للمشروع الإيراني، ممثلاً في مليشيات الحوثي من أجل عودة الاستقرار في البلاد.
واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وتطورات جهود عملية السلام في بلاده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته جدد السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود السلام الأممية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.
وقال السفير الصيني إن بلاده تتطلع إلى عودة السلام لليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية.اليمن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إيران سفير جمهورية الصين كانغ يونغ
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 09:24 PM
استعرض أبرز المستجدات مع السفير الصيني لبلاده
أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن استقرار الأوضاع في بلاده مرتبط باستعادة الدولة والتصدي للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن.
وشدد الوزير الحضرمي لدى لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ على التوصل إلى حل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والتصدي للمشروع الإيراني، ممثلاً في مليشيات الحوثي من أجل عودة الاستقرار في البلاد.
واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وتطورات جهود عملية السلام في بلاده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته جدد السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود السلام الأممية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.
وقال السفير الصيني إن بلاده تتطلع إلى عودة السلام لليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية.
، وزير خارجية اليمن: استقرار الأوضاع مرتبط بالتصدي للمشروع الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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