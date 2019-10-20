، أهالي قرى "العنابس" يطالبون بحل مشكلة تعطل وسيلة النقل المدرسي ،

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ناشد أولياء أمور طالبات قرى وهجر العنابس، التابع لتعليم محافظة ظهران الجنوب، وزير التعليم حمد آل الشيخ، ومدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، سعيد هباش الوادعي، بالتدخل لإنهاء تعطل وسيلة النقل المدرسي منذ بداية العام الدراسي الذي مضي على عودة الطلاب والطالبات نحو شهرين، دون حل فعلي من التعليم للنقل المدرسي وخصوصًا طالبات قرى العنابس.
وقال المواطن محمد مداوي العنابس، لـ"الخليج 365": "منذ بداية العام الدراسي 1441هـ وإلى الآن ووسيلة النقل التي تنقل طالبات قرى العنابس، وخصوصًا الطالبات اللواتي يدرسن في مدرسة وادي الفيض الابتدائية للبنات، كثيرة العطل ولا تعمل بالطريقة الملائمة للنقل المدرسي".
وأضاف: "تم مراجعة إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وأفادوا بأن النقل المدرسي يتبع لشركة تطوير، وهي المسؤولة عن تأمين وسائل النقل المدرسي وعمل الحلول اللازمة لإصلاح الأعطال، أو تأمين وسيلة بديلة عن تلك الوسيلة التي لا تفي بالغرض الذي خصصت من أجله، حيث تعمل يومًا وتتعطل اليوم الآخر وبشكل متكرر، ولا وهو نقل طالبات المدارس إلى مدارسهم".
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 09:22 PM
راجعوا إدارة التعليم لإنهاء الأزمة
ناشد أولياء أمور طالبات قرى وهجر العنابس، التابع لتعليم محافظة ظهران الجنوب، وزير التعليم حمد آل الشيخ، ومدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، سعيد هباش الوادعي، بالتدخل لإنهاء تعطل وسيلة النقل المدرسي منذ بداية العام الدراسي الذي مضي على عودة الطلاب والطالبات نحو شهرين، دون حل فعلي من التعليم للنقل المدرسي وخصوصًا طالبات قرى العنابس.
وقال المواطن محمد مداوي العنابس، لـ"الخليج 365": "منذ بداية العام الدراسي 1441هـ وإلى الآن ووسيلة النقل التي تنقل طالبات قرى العنابس، وخصوصًا الطالبات اللواتي يدرسن في مدرسة وادي الفيض الابتدائية للبنات، كثيرة العطل ولا تعمل بالطريقة الملائمة للنقل المدرسي".
وأضاف: "تم مراجعة إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وأفادوا بأن النقل المدرسي يتبع لشركة تطوير، وهي المسؤولة عن تأمين وسائل النقل المدرسي وعمل الحلول اللازمة لإصلاح الأعطال، أو تأمين وسيلة بديلة عن تلك الوسيلة التي لا تفي بالغرض الذي خصصت من أجله، حيث تعمل يومًا وتتعطل اليوم الآخر وبشكل متكرر، ولا وهو نقل طالبات المدارس إلى مدارسهم".
، أهالي قرى "العنابس" يطالبون بحل مشكلة تعطل وسيلة النقل المدرسي ،
المصدر : الخليج 365
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