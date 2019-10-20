، الأخضر الشاب يدشن معسكره في المنطقة الشرقية تحضيراً للتصفيات الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى آخر الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني، ورائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسعد الموسى، ومحمد مران، وباسل السيالي، ومشعل صبياني، وهيثم عسيري، وخالد دغريري، وحسين صبياني، وحسين العلي، وطاهر الوادي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وسلطان السريحي، ونواف المطيري، وهزاع الغامدي، وتركي المطيري، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وباسل الحضيف، وريان البلوشي، وأحمد الغامدي، ونواف العصيمي، ومحمد العوفي، وعوض الناشري.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.