، في يومهم العالمي.. 700 مراقب جوي سعودي يؤمنون نقل 100 مليون راكب ،

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يحتفل العالم سنويًّا في 20 أكتوبر باليوم العالمي للمراقبين الجويين كأحد أبرز الفئات التي تدير منظومة الطيران في العالم.
وقد احتفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي؛ حيث شاركت الهيئة الاحتفال في مختلف مراكز ووحدات المراقبة الجوية في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الرؤساء في تغريدة احتفالية بهذه المناسبة؛ أن نسبة توطين مهنة المراقبة الجوية في المملكة وصلت إلى 100%، رغم النمو المضطرد الذي تشهده الحركة الجوية في مطارات وأجواء المملكة.
وأضاف الرؤساء أن الهيئة تستهدف بالتعاون مع شركة خدمات الملاحة الجوية؛ تطوير منظومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الجودة النوعية للخدمات التي تقدم في مجال الملاحة الجوية، لافتًا إلى أن عدد المراقبين الجويين في المملكة بلغ أكثر من (700) مراقب جوي سعودي؛ بينهم (11) مراقبة جوية سعودية 100 مليون راكب.
وسجلت هيئة الطيران المدني في الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها الهيئة اليوم عن تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018م حاجز (99.86) مليون مسافر غادروا عبر (771,828) رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.
وشكلت مطارات المملكة الدولية نموًّا في حركة المسافرين خلال عام 2018م؛ إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو (97.3) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية إلى (741,893) رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال العام 2018م نحو (2.6) مليون مسافر، غادرو عبر (29,935) رحلة جوية من المطارات الداخلية.اليوم العالمي للمراقبين الجويين الهيئة العامة للطيران المدني السعودي
في يومهم العالمي.. 700 مراقب جوي سعودي يؤمنون نقل 100 مليون راكبخالد خليل الخليج 365 2019-10-20
يحتفل العالم سنويًّا في 20 أكتوبر باليوم العالمي للمراقبين الجويين كأحد أبرز الفئات التي تدير منظومة الطيران في العالم.
وقد احتفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي؛ حيث شاركت الهيئة الاحتفال في مختلف مراكز ووحدات المراقبة الجوية في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الرؤساء في تغريدة احتفالية بهذه المناسبة؛ أن نسبة توطين مهنة المراقبة الجوية في المملكة وصلت إلى 100%، رغم النمو المضطرد الذي تشهده الحركة الجوية في مطارات وأجواء المملكة.
وأضاف الرؤساء أن الهيئة تستهدف بالتعاون مع شركة خدمات الملاحة الجوية؛ تطوير منظومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الجودة النوعية للخدمات التي تقدم في مجال الملاحة الجوية، لافتًا إلى أن عدد المراقبين الجويين في المملكة بلغ أكثر من (700) مراقب جوي سعودي؛ بينهم (11) مراقبة جوية سعودية 100 مليون راكب.
وسجلت هيئة الطيران المدني في الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها الهيئة اليوم عن تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018م حاجز (99.86) مليون مسافر غادروا عبر (771,828) رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.
وشكلت مطارات المملكة الدولية نموًّا في حركة المسافرين خلال عام 2018م؛ إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو (97.3) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية إلى (741,893) رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال العام 2018م نحو (2.6) مليون مسافر، غادرو عبر (29,935) رحلة جوية من المطارات الداخلية.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:03 PM
نسبة توطين مهنة المراقبة الجوية في المملكة وصلت إلى 100%
يحتفل العالم سنويًّا في 20 أكتوبر باليوم العالمي للمراقبين الجويين كأحد أبرز الفئات التي تدير منظومة الطيران في العالم.
وقد احتفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي؛ حيث شاركت الهيئة الاحتفال في مختلف مراكز ووحدات المراقبة الجوية في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الرؤساء في تغريدة احتفالية بهذه المناسبة؛ أن نسبة توطين مهنة المراقبة الجوية في المملكة وصلت إلى 100%، رغم النمو المضطرد الذي تشهده الحركة الجوية في مطارات وأجواء المملكة.
وأضاف الرؤساء أن الهيئة تستهدف بالتعاون مع شركة خدمات الملاحة الجوية؛ تطوير منظومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الجودة النوعية للخدمات التي تقدم في مجال الملاحة الجوية، لافتًا إلى أن عدد المراقبين الجويين في المملكة بلغ أكثر من (700) مراقب جوي سعودي؛ بينهم (11) مراقبة جوية سعودية 100 مليون راكب.
وسجلت هيئة الطيران المدني في الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها الهيئة اليوم عن تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018م حاجز (99.86) مليون مسافر غادروا عبر (771,828) رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.
وشكلت مطارات المملكة الدولية نموًّا في حركة المسافرين خلال عام 2018م؛ إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو (97.3) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية إلى (741,893) رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال العام 2018م نحو (2.6) مليون مسافر، غادرو عبر (29,935) رحلة جوية من المطارات الداخلية.
، في يومهم العالمي.. 700 مراقب جوي سعودي يؤمنون نقل 100 مليون راكب ،
المصدر : الخليج 365
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