السعودية اليوم / وزيرة التعليم العالي السودانية تستقبل سفير المملكة في الخرطوم



الخرطوم 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

استقبلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان البروفسورة إنتصار الزين صغيرون في الخرطوم اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.

وبحث اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل الاتفاقيات بين الجانبين والاهتمام بالدراسات العليا.

// انتهى //

21:08ت م

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