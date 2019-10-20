السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تغلق 56 محلاً تجارياً مخالفاً



أبهـا 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 311 جولة رقابية لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية, ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر القرني أن الحملة أسفرت عن مخالفة 120 محلاً تجارياً مخالفاً، وإغلاق 56 محلاً وإنذار 76 محلاً ، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة، ولسوء نقل وتداول الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها مع عدم وجود شهادات صحية ورخص بلدية، إلى جانب مصادرة وإتلاف 2812 كيلوجراما من الخضروات والفواكة واللحوم والأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية من الزيوت التالفة، والمعاد استخدامها, إضافة إلى إزالة 48 بسطة عشوائية.

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18:38ت م

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