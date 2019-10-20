- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم متزوج وراتبه 8 آلاف ريال فكم يحصل من حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متزوج وراتبه 8 آلاف ريال فكم يحصل من حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار وجهه أحد المواطنين بشأن قيمة المبلغ الذي يحصل عليه كدعم من البرنامج، علمًا بأنه متزوج وراتبه 8 آلاف ريال شهريًّا.
وقال حساب متابعات الخليج 365: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط هنا
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر متزوج وراتبه 8 آلاف ريال فكم يحصل من حساب المواطن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.