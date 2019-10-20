متزوج وراتبه 8 آلاف ريال فكم يحصل من حساب المواطن ؟

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار وجهه أحد المواطنين بشأن قيمة المبلغ الذي يحصل عليه كدعم من البرنامج، علمًا بأنه متزوج وراتبه 8 آلاف ريال شهريًّا.

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وقال حساب متابعات الخليج 365: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط هنا

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.