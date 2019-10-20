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132 مواطنًا ومواطنة يغادرون بيروت عبر مطار رفيق الحريري
منهم 59 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الأحد.
وأوضحت السفارة أن هناك 132 مواطنًا ومواطنة غادروا من مطار رفيق الحريري وفقًا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و73 على طيران الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، أعلنت سفارة المملكة عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجرًا يوم أمس.
وقبل قليل، رأَس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت، اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات، وناقش الاجتماع بنود المرحلة الثانية من خطة تأمين وضمان سلامة المواطنين والمواطنات السعوديين، المتواجدين في الجمهورية اللبنانية، إضافة إلى آليات وسُبُل إجلائهم في حال استدعت تطوّرات الأحداث اللبنانية ذلك.
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