ضبط مصنع و4 مستودعات في الخميس لإعادة تدوير الإسفنج التالف

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية في خميس مشيط مصنعًا و4 مستودعات تابعة له، يتم استغلالها لإعادة تدوير الإسفنج التالف بكمية كبيرة ورديئة الجودة.

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وأوضحت وزارة التجارة أن المصنع يتم تشغيله في فترات مسائية دون الحصول على ترخيص صناعي، حيث تم مصادرة 8 أطنان من الإسفنج التالف الذي يستخدم في عملية الصنع.

وتابعت التجارة أنه بناء على ذلك تم إغلاق المصنع والمستودعات التابعة له لإكمال الإجراءات النظامية.