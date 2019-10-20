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ضبط مصنع و4 مستودعات في الخميس لإعادة تدوير الإسفنج التالف
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية في خميس مشيط مصنعًا و4 مستودعات تابعة له، يتم استغلالها لإعادة تدوير الإسفنج التالف بكمية كبيرة ورديئة الجودة.
وأوضحت وزارة التجارة أن المصنع يتم تشغيله في فترات مسائية دون الحصول على ترخيص صناعي، حيث تم مصادرة 8 أطنان من الإسفنج التالف الذي يستخدم في عملية الصنع.
وتابعت التجارة أنه بناء على ذلك تم إغلاق المصنع والمستودعات التابعة له لإكمال الإجراءات النظامية.
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