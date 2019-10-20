الان تتابع 500 ريال غرامة لمن يلقي المخلفات في غير أماكنها بموسم الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
قرر مسؤولو موسم الرياض تطبيق الغرامة المقرر في لائحة الذوق العام، والتي تقضي بدفع 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها.
وذكر حساب موسم الرياض على تويتر أنه “بحسب لائحة الذوق العام، وحرصا منا على نظافة كافة مناطق موسم الرياض، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى 100 ريال”.
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