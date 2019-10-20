إعلامية تطالب بتخصيص أماكن للعب الأطفال داخل المساجد

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أثارت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبتها بتخصيص أماكن للعب الأطفال داخل المساجد.

الإعلامية كتبت على “تويتر”: “لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مكيفة وجانبية ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يصلوا”.

وأضافت: “مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد لجميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم بجعل المسجد مكان محبب لهم”.

اعترض مغردون على الفكرة ورأوا أن المساجد دور عبادة وليست للترفيه، بينما اتفق آخرون مع الفكرة ورأوا أنها تساهم في تحبيب الأطفال بالمساجد.

قالت سمية اليوسف: “لا أتفق معك مع احترامي الشديد، لا سيما أن الأطفال يُبدون حماساً بالغاً لمحاكاة حركات الصلاة وتقليد الكبار..فلماذا نقضي على هكذا موطن خصب للتوجيه الديني الواعد.. ولا اعتقد أن حب الأطفال للألعاب بالمسجد سينتج لهم حب أصيل للمسجد والصلاة”.

“لا يا سيدتي المسجد له قدسيته ومهابته”، هكذا كتب عمر، مضيفا: “نعلم أطفالنا هذا المفهوم ولا يصح أن نعلمهم أنه مكان للهو والنطنطيه. والأمر ليس مطلوب بل واجب بعد سن السابعة على الأكثر العاشرة ولكن ليس للهو والترفيه بل للعبادة ولقراءة القران إن أمكن”.

وقال عبدالناصر أبو علي: “أتفق معكِ، فالمسجد أيضاً مدرسة، ويجب أن يكون محبب للأطفال، ويساعد مثل هذا العمل الأباء والأمهات في أمور كثيرة”.

وغرّد حساب باسم “الأصيلة”، قائلا: “هذه دور عبادة وليس مكانا للترفيه.. بيت الله له احترامه واحترام المصلين.. الأطفال لهم بيوت وأمهات بلا لعب بلا فوضى، ليست حضانة”.

كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أعلنت أمس، تشكيل لجنة فورية للتحقيق في الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر، تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق مع الإمام والمؤذن، والرفع للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج.

وأشار “العسكر” إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد وأن تكون مكاناً للعبادة والطمأنينة والخشوع وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مبيناً أن من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.

وأوضح أن المقطع المتداول تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام وتعليمات الوزارة، حيث أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل فيالجامع، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية في حق الإمام والمؤذن.