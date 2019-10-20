الان تتابع سفير المملكة في بيروت: إجلاء 132 مواطنا من لبنان اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلن سفير المملكة في بيروت، إجلاء 132 مواطنا من لبنان اليوم. وتجتمع الحكومة اللبنانية غدا للاتفاق على إجراءات تطبيق الإصلاحات، وفقا لما أوردته “رويترز” في نبأ عاجل.

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