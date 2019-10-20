إبطال مفعول قنبلة يجلي الآلاف جنوب إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجلت السلطات المحلية في بولسانو عاصمة مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية أمس الآلاف من الأشخاص، لإبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

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وأعلنت السلطة تعليق خدمات الحافلات المحلية والسكك الحديدية التي تمر عبر المدينة، كما أغلقت طريق برينر الذي يقود إلى الحدود مع النمسا.

وتم اكتشاف العبوة المتفجرة التي تزن 225 كجم، يوم 9 أكتوبر الحالي خلال أعمال مد طرق في المنطقة.

وجرى إجلاء السكان لمسافة 500 متر من الموقع. ووفقا لوكالة أنباء «أنسا» فإن الإجلاء شمل أربعة آلاف شخص.